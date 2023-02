Homostrid i Stavanger bispedømmeråd fortsetter

Rådet er delt på midten i spørsmålet, men likevel sørget leder Liv Heidrun Skaar Heskestads dobbeltstemme et flertall til de konservative, skriver Stavanger Aftenblad.

I dag kan det enkelte bispedømmet avgjøre selv hvilken praksis de følger, men Kirkerådet ønsker samme praksis i hele landet – slik at homofile prester ikke risikerer å bli spurt om samlivsform noe sted. I de andre bispedømmene skal legning og samlivsform ikke vektlegges når en prest søker jobb.

– Vi er rimelig delt på midten, sa Heskestad, da hun innledet debatten.

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy stemte for å skrinlegge dagens praksis.

– Det er min overbevisning at de som kjemper imot at likekjønnede skal ha samme rett til stillinger i bispedømmet, er på kollisjonskurs med Guds frigjørende vilje. Jeg tenker at dette er noe som historien kan komme til å dømme oss for. Så alvorlig synes jeg det er. Nå har jeg sagt det, sa biskopen.

Når en rekke instanser over hele landet har sagt sin mening, blir saken sendt til Kirkemøtet i august, det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke.

