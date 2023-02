Fetteren til Birgitte Tengs skal møte justisministeren

– Dette møtet er starten på en prosess. Håpet er at vi kan klare å enes om noe, sier fetterens advokat, Bent Endresen til NRK.

Endresen har torsdag kveld ikke snakket med klienten sin om møtet, som skal finne sted 2. mars.

– Men dette er et godt tegn for oss, sier han.

Møtet skal dreie seg om en mulig erstatning til fetteren, etter at han i november i fjor ble endelig frikjent for erstatningsdommen. Tidligere denne uken ble Johny Vassbakk dømt for drapet på Tengs.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa i oktober at hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen selv om han var frikjent for drapet i lagmannsretten.

Fetteren ble i 1997 dømt i tingretten for drapet på sin kusine etter at han ble manipulert i avhør til å tilstå. Han ble frikjent i lagmannsretten i 1998 etter at han trakk tilståelsen sin. I fjor ble han altså også frikjent for erstatningskravet.

