Bombedømt, utvist russer vil bli i Norge

Onsdag ville Politiets utlendingsenhet ha 22-åringen internert på Trandum i Ullensaker kommune i påvente av at han skulle sendes ut fra Norge, skriver Nettavisen.

Grunnen er at politiet frykter at han skal stikke av, etter at det 30. januar ble besluttet at han skulle utvises til Kroatia, som regnes som det første trygge landet han kom til i Europa etter å ha flyktet fra Russland.

I 2018 ble han dømt i Høyesterett til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning, etter at han året før ble pågrepet i en leilighet på Grønland i Oslo.

I 2019 ble han utvist til Russland.

Da han møtte i Oslo tingrett onsdag sa 22-åringen at årene i Russland har vært vanskelige, og at han vil bli i Norge.

– Jeg har opplevd mange ting, tortur, kidnapping og annen form for mishandling etter at jeg kom til Russland. Jeg har blitt kidnappet seks ganger og torturert flere ganger, sa han.

Oslo tingrett besluttet at russeren skal løslates, men fordi det er ventet at politiet vil anke blir han værende i internering inntil saken er endelig avgjort.

[ Zelenskyj ber om kampfly: Dette kan det bety ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!