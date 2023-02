Vedum lover å øke ytelser og stønader med prisveksten

– Dette handler ikke bare om offentlig sektor. Det handler selvfølgelig også om privatøkonomien, spesielt for dem som er på ulike ytelser. Det kommer til å skje. For vi må sørge for at det blir minst mulig vanskelig for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I forrige uke sendte han ut en pressemelding om at statsbudsjettet for i år må justeres for å ta høyde for ekstraordinær pris- og lønnsvekst. I Stortinget onsdag lurte flere på om dette kun gjelder for offentlige virksomheter, eller om det også gjelder andre ytelser.

Vedum minnet om at grunnbeløpet i folketrygden, som bestemmer nivået på flere offentlige ytelser, automatisk blir justert til våren.

– Vi er opptatt av at ulike offentlige ytelser selvfølgelig skal reguleres når pris- og kostnadsveksten går opp på den måten den gjør. Det ligger det automatikk i, sa Vedum i Stortinget etter å ha fått spørsmål fra Frps Roy Steffensen (Frp).

Rødts nestleder, Marie Sneve Martinussen, minnet om at sosialhjelpen ikke justeres på denne måten. Vedum svarte at grunnprinsippet er at de postene som ble justert for prisøkning i statsbudsjettet før jul, nå skal justeres på nytt for ny prisøkning.

– Det skal være mest mulig i samsvar med det Stortinget vedtok før jul. Også stønadsnivåene og tilskudd til virksomheter som politi og forsvar skal være i samsvar med det, sa Vedum.

Martinussen tolket svaret i retning av at sosialhjelpssatsene også skal oppjusteres.

