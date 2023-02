UD: Flere norske borgere i Tyrkia er kommet til rette det siste døgnet

– Det siste døgnet har flere norske borgere vi har vært bekymret for, kommet til rette. Tallene går heldigvis ned, men situasjonen er fortsatt uoversiktlig, og mye er uavklart. Vi fortsetter å følge situasjonen tett, sier pressevakt Mathias Rongved i UD til NTB.

– Det er fortsatt et fåtall norske borgere vi ikke kan gjøre rede for i Tyrkia. Dette er usikre tall, og vi ønsker derfor ikke å være mer spesifikke, sier han videre.

Flere i god behold

Siden mandag har UD forsøkt å komme i kontakt med norske borgere som kan ha befunnet seg i det rammede området, etter å ha fått bekymringsmeldinger fra pårørende.

– Nå har ambassaden i Ankara fått bekreftet at flere av disse er i god behold. Antallet vi ikke kan gjøre rede for, er derfor lavere i dag enn i går, sier han.

Utenrikstjenesten er i kontakt med rundt 20 norske borgere i Tyrkia med behov for konsulær bistand. Flere har behov for nødpass for å kunne returnere til Norge.

Utenriksdepartementet har ikke fått bekymringsmeldinger om norske borgere i Syria i forbindelse med jordskjelvet, opplyser han videre.

Onsdag formiddag passerte antall døde etter jordskjelvet 11.200 mennesker totalt i Tyrkia og Syria.

[ Over 11.700 bekreftet døde i jordskjelvet i Tyrkia og Syria ]

14 millioner fra nordmenn

Røde Kors i Norge har onsdag ettermiddag samlet inn 14 millioner kroner fra norske givere. Giverviljen etter jordskjelvet er like stor som umiddelbart etter at krigen i Ukraina eskalerte for ett år siden, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Flere tusen frivillige fra Røde Halvmåne deltar i redningsarbeidet. I Tyrkia settes det opp telt som nødly, og det deles ut varme måltider i stor skala. I Syria er situasjonen svært vanskelig.

– Det er vanskelig å få tak i drivstoff. Noen steder står ambulanser parkert fordi de ikke har drivstoff. Mange år med konflikt, sanksjoner og den finansielle krisen i nabolandet Libanon påvirker og forverrer situasjonen, sier utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors.

[ Tragedien i Midtøsten: Det er på tide å åpne lommeboka ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!