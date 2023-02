Tom Cruise skal filme i Norge igjen

– Tom Cruise finner de mest spektakulære beliggenhetene, og vi kjenner til at den filmen delvis skal spilles inn på Svalbard, sier seksjonsleder Dag Asbjørnsen i Norsk filminstitutt (NFI) til P4-nyhetene.

De amerikanske produsentene av filmen hadde håpet å få støtte fra NFI på 68 millioner kroner til å spille inn på Svalbard. Oppdraget skulle imidlertid vise seg å være umulig. Kulturdepartementet mente dette ville være i strid med svalbardmiljøloven.

Nå skal altså filmen likevel delvis spilles inn på Svalbard, og ifølge Asbjørnsen skjer det i løpet av de nærmeste ukene.

– Det er positivt at «MIssion: Impossible» har lyst til å bruke de spektakulære omgivelsene på Svalbard som kulisse. Det jeg har sagt tidligere, er at polarnaturen der oppe er sårbar og vi derfor ikke vil utvide filminsentivordningen til å gjelde der – for å ikke belønne økt avtrykk, sier kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) til P4-nyhetene.

Tidligere har scener fra «MIssion: Impossible»-filmer blitt spilt inn på Preikestolen og på Sunnmøre.

