Statsforvalteren utvider tilsynet mot psykiater

Det skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Psykiaterens advokat Halvard Helle sier til VG at han oppfatter dette som helt udramatisk.

– Vi har fått varsel om at de ville ta en stikkprøvekontroll ved utvalgte apoteker. Det har psykiateren tatt til etterretning, sier Helle.

Statsforvalteren opplyser at de har bedt utvalgte apoteker sende over reseptdata. Fristen for dette var 6. februar.

De vil ikke gå nærmere inn på hvorfor de gjennomfører undersøkelsen eller gi mer informasjon før de har fått gått gjennom materialet.

I januar besluttet Statsforvalteren å opprette tilsynssak mot psykiateren. Dette skjedde etter at forfatter Hilde Rød-Larsen (48) leverte et formelt varsel til Statens helsetilsyn. Tilsynet dreier seg om fire ulike saker. To av sakene er tidligere behandlet, men undersøkes nå på nytt.

Rød-Larsen har fortalt til VG at hun og psykiateren hadde sex i terapirommet flere ganger i 1999 og 2000. Hun var ikke hans pasient, men mener at han misbrukte sin legerolle fordi hun var syk med spiseforstyrrelser.

