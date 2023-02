Spydeberg-saken: Jentene inntok narkotiske stoffer, men dødsårsaken kan ikke bekreftes

Politiet mottok tirsdag analyser av blod- og urinprøver fra de avdøde jentene. Analysen viser at jentene har inntatt ulike narkotiske stoffer, men endelig dødsårsak kan ikke stadfestes før obduksjonsrapporten foreligger, skriver politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Det ble imidlertid ikke påvist inntak av fentanyl eller protonitazen eller lignende, opplyses det videre.

Det var 8. januar i år at tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg. Politiets hovedhypotese er at jentene døde av overdose.

Løslatt fra varetekt

To menn er siktet i saken. En 27-åring er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt dem i en hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.

De to har sittet varetektsfengslet siden kort tid etter hendelsen, men i forrige uke besluttet politiet å ikke be om forlenget varetekt. Begge mennene ble løslatt mandag, opplyser deres forsvarere til VG.

– Han er lettet og glad over å bli løslatt og vil samarbeide videre med politiet for å belyse saken så godt som mulig, sier advokat Knut Ditlev-Simonsen, som er forsvarer for 27-åringen.

Meldt savnet

Forsvareren for 18-åringen, advokat Haakon Skogstad, sier at det har vært tungt for hans klient å sitte i varetekt.

– Han er innstilt på å fortsette med samarbeidet, forhåpentligvis som et sentralt vitne og ikke som siktet. Han håper at hans forklaring kan ha bidratt til å gi svar på hva som har skjedd, sier Skogstad til VG.

Jentene var meldt savnet fra en barnevernsinstitusjon i distriktet da de ble funnet døde.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har åpnet tilsyn ved Sykehuset Østfold, barnevernstjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

