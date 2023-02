Mannen som er siktet for drapsforsøk på T-banen i Oslo, er tvangsinnlagt

– Han har fremdeles ikke vært i avhør på grunn av helsetilstanden hans, og han har heller ikke tatt stilling til siktelsen, sier mannens forsvarer Robina Hussain til NTB.

Mannen i 30-årene ble innlagt på Dikemark lokal sikkerhetsavdeling 2. januar i år, ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett onsdag.

Han er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i en T-banevogn ved Jernbanetorget i Oslo 4. desember i fjor. En mann i 30-årene ble innlagt på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter at han ble knivstukket flere ganger i overkroppen og hodet.

– Sett i lys av tvangsinnleggelsen, siktelsens alvorlighetsgrad og hans gjentakende atferd, finner retten det sannsynlig at siktede var utilregnelig på gjerningstidspunktet og at det er sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern, står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

