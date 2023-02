De to norske frivillige som ble skadd i Ukraina, har landet i Norge

Flyet kom fra Köln, bekrefter Forsvaret til NTB. De ankom i et SAS-fly.

Helsedirektoratet bekreftet tidligere onsdag at de to skulle lande i Norge i kveld.

– Helsedirektoratet kan bekrefte at det norske Medevac-flyet vil lande på Gardermoen onsdag kveld. Etter avtale med Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen kan vi bekrefte at de er om bord på flyet. Vi kan ikke kommentere hvor de skal transporteres videre etter at de har landet i Norge, sa beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NTB.

Johnsen og Trelvik ble skadd i et bombeangrep i Bakhmut torsdag i forrige uke.

Johnsen fikk hjernerystelse, mistet delvis hørselen på et øre, har brannskader på begge armene og ytre skader på hodet, skriver NRK. Sørsveen Trelvik fikk brannskader på 30 til 40 prosent av kroppen, to sprengte trommehinner og splinter i kroppen, sa hans mor til VG.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!