Viggo Kristiansens støttespillere misfornøyd med omkostningsutbetaling

– Det er skammelig, krenkende og useriøst, sier en forbannet Sigurd Klomsæt til TV 2.

Klomsæt jobbet som forsvarer for Viggo Kristiansen fra 2008 til 2012 og sier han har lagt ved dokumentasjon på alt arbeidet han har lagt ned. Likevel mener ikke Borgarting lagmannsrett at han har krav på erstatning. Det har heller ikke advokat Arvid Sjødin eller fem av de frivillige medhjelperne i støtteapparatet.

Retten mener at man kun kan få dekket utgifter og tapt arbeidsfortjeneste i slike tilfeller. Honorar og annen godtgjørelse skal heller ikke dekkes. Ettersom de involverte har vært i full jobb eller pensjonister mens de jobbet med Baneheia-saken, mener lagmannsretten at det ikke er hjemmel for å utbetale penger.

Kristiansens far, Svein Kristiansen, har krevd refusjon på advokatutgifter og til DNA-eksperter. Her etterlyser retten ytterligere dokumentasjon, men skriver at det i utgangspunktet er åpent for at han kan få refusjon.

I tillegg har to av privatpersonene fått beskjed om at de ved dokumentasjon kan få dekket noen tusen kroner til transportutgifter og hotellopphold. Medhjelperen Terje Helland har oppgitt at han har jobbet på dagtid, noe som har gått utover hans opprinnelige jobb. Også her vil retten se dokumentasjon.

