Tolga-kidnappingen: Mann dømt til fire og et halvt års fengsel

Den fjerde tiltalte er frikjent, skriver TV 2.

Straffen for den 24 år gamle mannen som har blitt omtalt som hovedmannen, er i tråd med påstanden aktor la ned da saken gikk i Østre Innlandet tingrett i januar.

Det var natt til 2. januar i fjor at to personer tok seg inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

21-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet har funnet det de tror er våpenet som ble brukt.

I retten forklarte de tiltalte at de skulle redde den nå 21 år gamle mannen fra et annet kriminelt miljø i Oslo-området. Der hadde mannen opparbeidet seg en betydelig narkotikagjeld høsten 2021.

