Tolga-kidnappingen: Mann dømt til fire og et halvt års fengsel

Straffen for den 24 år gamle mannen som har blitt omtalt som hovedmannen, er i tråd med påstanden aktor la ned da saken gikk i Østre Innlandet tingrett i januar.

– Min klient er gjort kjent med domsresultatet. Han er skuffet over at tingretten har falt ned på aktors påstand og mener den er vesentlig for streng sammenlignet med tilsvarende rettspraksis, sier 24-åringens forsvarer Marius Ihlebæk til NTB.

Han sier at han nå vil gå gjennom dommen med sin klient før de vurderer om den skal ankes.

To år og tre måneders fengsel

Det var natt til 2. januar i fjor at to menn tok seg inn i huset til en 21-åring og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

De to mennene var utstyrt med revolver, kniv og var iført lue og munnbind. Den ene hadde også på seg skuddsikker vest.

21-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd. Politiet har funnet det de tror er våpenet som ble brukt, en revolver av typen Smith & Wesson kaliber 22.

De to mennene på 25 og 28 år som tok seg inn i huset i Tolga og kidnappet 21-åringen, er dømt til henholdsvis to år og to år og tre måneders fengsel.

Aktor skal vurdere ankespørsmålet

Påtalemyndigheten ba om at alle fire måtte dømmes for grov frihetsberøvelse. En 26 år gammel mann som kjørte 21-åringen og én av kidnapperne fra Hamar til Oslo, ble imidlertid frikjent.

Aktor Vibeke Stolp Ekeland sier til NTB at de er nødt til å lese dommen grundig før de avgjør hvorvidt de ønsker å anke.

– Vi registrerer at retten legger hendelsesforløpet til grunn, og at rollefordelingene samsvarer med vårt syn. Vi ser at det er én frifinnelse, og at to av straffene har blitt lavere, sier Ekeland til NTB.

Erkjente delvis straffskyld

Da saken gikk i Østre Innlandet tingrett, erkjente de tre hovedtiltalte delvis straffskyld.

24-åringen, som politiet mener planla og beordret kidnappingen, erkjente å ha avtalt kidnappingen med de to som dro til Tolga. Han mente imidlertid at han ikke kunne ansees som en hovedmann og at han ikke kunne klandres for voldsbruken.

Retten mener på sin side at det er bevist utover enhver rimelig tvil at 24-åringen var initiativtaker og den som planla og bestemte hvordan bortføringen skulle gjennomføres.

Samtidig erkjente de to kidnapperne som dro til Tolga, at de deltok i kidnappingen.

Hevdet de skulle redde ham

I retten forklarte de tiltalte at de skulle redde den 21 år gamle mannen fra et annet kriminelt miljø i Oslo-området. Der hadde 21-åringen opparbeidet seg en betydelig narkotikagjeld høsten 2021.

Retten ble imidlertid ikke overbevist om forklaringen om at frihetsberøvelsen skal ha vært et «redningsoppdrag».

– Retten viser først og fremst til måten frihetsberøvelsen skjedde på; den skjedde midt på natten, ved bruk av revolver, alvorlige trusler og vold. Ikke på noe tidspunkt mens de var i huset på Tolga ble fornærmede forklart at N.N. og N.N. var der for å redde ham fra en enda verre skjebne, heter det i dommen.

– Fornærmede ble banket opp og skutt før han ble med, og han fikk ikke ta med seg noen eiendeler, heller ikke klær, skriver tingretten.

