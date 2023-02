Tiltale: Innsatt i Oslo fengsel fikk 14-åringer til å kidnappe ekskjæresten sin

Det var nyttårsaften i 2021 at en mann i 40-årene oppsøkte kvinnen i hennes hjem i Oslo sammen med to 14 år gamle gutter og sa at hun måtte snakke med sin ekskjæreste, står det i tiltalen.

Ekskjæresten – en mann i 30-årene – var på det tidspunktet innsatt i Oslo fengsel.

– De rettet henholdsvis en kniv og en gasspistol mot henne og sa de skulle skyte og/eller drepe henne om hun ikke gjorde som de sa, står det videre i tiltalen.

Deretter skal de ha tatt med kvinnen inn i en bil, før de kjørte fra stedet, teipet armene og beina hennes og fikk henne til å snakke med ekskjæresten via telefon flere ganger.

– De holdt kontroll på henne mot hennes vilje i ca. 5 timer, helt til hun klarte å frigjøre hendene og varsle politiet, står det i tiltalen.

Ifølge tiltalen var det ekskjæresten til kvinnen som planla og ga ordre til kidnapperne underveis via mobiltelefoner som han hadde fått smuglet inn i fengselet.

Ekskjæresten er også tiltalt for å ha sagt at han skulle dele sensitive bilder eller videoer av kvinnen hvis hun ikke ville ha kontakt med ham.

Påtalemyndigheten varsler i tiltalen at de kan komme til å be om forvaring for ekskjæresten når rettssaken går i Oslo tingrett i neste uke. Det er satt av tre dager til saken.

De tiltaltes forsvarere har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.