Testkjøringen av Follobanen har så langt gått uten problemer

Natt til tirsdag ble det kjørt med tre doble togsett. Alle togsettene har kjørt med full hastighet, som vil si 200 kilometer i timen.

– Vi har foreløpig ikke oppdaget feil, og anlegget fungerer så langt som det skal, opplyser Bane Nor tirsdag formiddag.

Testkjøringen fortsetter tirsdag kveld. Da er planen å teste med opptil fire doble togsett – og testingen skal trappes opp etter hvert. Meningen er at belastningen skal økes gradvis – og at spenningen i tunnelen skal belastes maksimalt, slik at man stresser systemet mer enn ved en normal ruteplan.

– Testkjøringen trappes etter hvert opp, og vi skal teste anlegget både på dagtid, kveld og natt. Det er per nå ikke fastsatt ny åpningsdato på Follobanen, skriver Bane Nor i en oppdatering.

Hensikten med testingen er å avdekke utfordringer og reparere der det eventuelt trengs, før man igjen kan åpne Follobanen for persontrafikk igjen. Bane Nor skriver på sine nettsider at dersom det oppstår hindringer underveis etter at de har startet testkjøringen, vil det måtte legges på ytterligere tid.

– Det er ikke mulig å vite på forhånd da det er informasjon som blir klart etter hvert som testingen pågår, skriver Bane Nor.