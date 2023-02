SV ber kommunalministeren rydde opp i utvalgsbråk

Utvalget, som SV fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene, skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av offentlige velferdstjenester.

Til Klassekampen sier SV-leder Lysbakken at han er bekymret for situasjonen i utvalget.

Utvalget har den siste tiden fått oppmerksomhet blant annet fordi et medlem i forbindelse med en varslingssak ble kalt inn av utvalgslederen og senere oppringt og ifølge Aftenposten og Klassekampen skjelt ut av en ekspedisjonssjef. Fire av utvalgets medlemmer har sluttet å delta på møter, ifølge Klassekampen.

SV-lederen stiller tre krav til regjeringen og statsråden: Sikre en god behandling av varslingssaken, opprydning i rolleforståelsen i departementet og at enhver tvil rundt mandatet til utvalget fjernes.

– Nå må statsråden først gjøre et forsøk på dette. Så får vi se hvor arbeidet står etter det, sier Audun Lysbakken.

Foreløpig har kommunalminister Gjelsvik ikke uttalt seg om saken. Men i et skriftlig svar på spørsmål fra Rødts Hege Bae Nyholt i Stortinget skriver han blant annet at departementet har blitt varslet om kritikkverdige forhold og at dette blir fulgt opp.

