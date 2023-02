PST: Koranbrenning øker terrorfaren

De viser ikke til en konkret trussel, skriver NRK.

Forrige fredag avviste politiet en søknad om en slik demonstrasjon, fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian). De hadde planer om å holde demonstrasjonen foran den tyrkiske ambassaden i Oslo. Under NRKs program Debatten tirsdag kveld opplyser PST at de ga trusselvurderingen de nå forteller om til politiet i Oslo allerede før politiet trakk denne tillatelsen.

– Hva et politidistrikt skal gjøre blir deres vurdering og avgjørelse. Vår jobb er å fortelle og vise hvordan trusselvurdering er. Den brede vurderingen tar de på en veldig god måte selv. I våre trusselvurderinger er det aldri slik at vi anbefaler direkte dersom et arrangement skal avlyses, gjennomføres eller flyttes. Det er deres beslutning, understreker assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Koranbrenninger i flere europeiske land, særlig Sverige, har skapt en tilspisset situasjon de siste ukene. Utenriksdepartementet (UD) har endret reiserådene til Kenya, Tanzania og Uganda som følge av brenningene.

