Gård i Gjerdrum sikres mot kvikkleireskred

Det dreier seg om Kyken gård, som ligger drøyt en kilometer unna kommunesenteret Ask, der skredet skjedde 30. desember 2020, skriver Romerikes Blad. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) jobber for å sikre gården etter at det har begynt å gå skred i små sideraviner nær gården.

Det ligger kvikkleire en rekke steder i området, og sikringsarbeidet er direkte knyttet til sikringsarbeidet som begynte i Gjerdrum etter 30. desember 2020.

Den gangen raste et område på 300 ganger 700 meter ut i et boligfelt sør i Ask. 14 bygninger med til sammen 31 boenheter forsvant ut i skredet, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter. Til sammen ti personer mistet livet, deriblant en gravid kvinne. Mange av de overlevende kan aldri flytte tilbake.

