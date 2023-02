Zaniar Matapour fengslet i åtte nye uker

43-åringen er siktet for terrorhandling utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange såret.

Matapour er en av fire menn som er siktet i forbindelse med terrorskytingen. To av dem er pågrepet og siktet for medvirkning. Samtidig har politiet også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst for medvirkning til terrorhandling.

Matapour ble en periode i fjor høst tvangsinnlagt på Haukeland universitetssjukehus, men ble i november sendt tilbake i fengsel. Han sitter i varetekt i Halden fengsel.

[ Rammer krigsherjet land: – Enda verre i Syria ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!