Retten mener funnet av Vassbakks DNA på Birgitte Tengs må stamme fra drapet

– Den eneste naturlige forklaringen er at DNA-et i sporprøven er avsatt av gjerningsmannen, sa dommer Signe Lundegård da hun fortsatte opplesningen av dommen mot Johny Vassbakk.

Vassbakk ble mandag dømt til 17 års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig av en enstemmig Haugaland og Sunnhordland tingrett for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Selv nekter han straffskyld. Forsvarerne hans sa under rettssaken at Vassbakks DNA, som ble funnet i en blodflekk på strømpebuksa til Tengs, må ha havnet der ved oversmitting eller kontaminering.

Etter en lengre drøfting av mulige måter Vassbakks DNA kan ha kommet på strømpebuksa, har retten kommet fram til at de mener at DNA-et kun kan ha blitt avsatt under drapshandlingen.

– Funnet av tiltaltes DNA kan settes i sammenheng med ugjerningen, sa Lundegård.

