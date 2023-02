Oljefondet passerte 14.000 milliarder – har tjent inn et helt statsbudsjett på to måneder

I januar passerte Statens pensjonsfond – utland, bedre kjent som oljefondet, 13.000 milliarder kroner. Første gang oljefondet passerte 12.000 milliarder kroner var i juli 2021. Fondets verdi falt i fjor og var under 12.000 milliarder før desember.

Siden har oljefondet tjent inn over et helt norsk statsbudsjett. Mandag i 17.30-tida passerte pengeverdien på fondet for første gang var over 14.000 milliarder kroner.

Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, mener det bare er statsminister Støre og finansminister Vedum som får glede av at staten er historisk rik.

– Norge har aldri vært rikere, pengene fosser inn i statens pengebinge. Samtidig øker konkursene og køen på fattighuset. Det er uverdig at regjeringen ikke tar grep for å hjelpe bedriftene og vanlige folk gjennom krisen, sier Limi til NTB.

Fungerende finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, sier dette er typisk useriøst fra Frp.

– Det er våre barn og barnebarn som vil nyte aller best av at pensjonsfondet øker i verdi. Hadde Frp fått viljen sin hadde vi ikke hatt denne formuen, partier ville privatisere Statoil i sin tid. For øvrig har Ap-Sp-regjeringen innført gode støtteordninger både til bedrifter og husholdninger, og jobber med å forbedre disse.