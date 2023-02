Tre menn tiltalt for drapsforsøk på Skullerud i januar i fjor

Ifølge tiltalen ble voldsofferet stukket gjentatte ganger med kniv mot halsen og overkroppen, før han omsider klarte å løpe vekk.

Mannen ble alvorlig skadd, men ikke kritisk, og fikk behandling på sykehus.

Tre menn i 20-årene er tiltalt for drapsforsøk. To av dem skal ha stukket mannen med kniv, mens en tredje mann sto sammen med dem under voldsutøvelsen uten å gripe inn eller trekke seg unna.

Ifølge tiltalen legges det særlig vekt på at hendelsen skal ha skjedd uten foranledning, har karakter av overfall og er utøvd ved bruk av særlig farlig redskap.

Hendelsen skjedde i 20.30 tiden utenfor vaksinesenteret på Skullerud i Oslo. Politiet har ikke avdekket noen tilknytning mellom voldsepisoden og vaksinesenteret.

Saken er berammet fra tirsdag 7. februar til fredag 10. februar i Oslo tingrett.

[ Dyrelyder, hets og sjikane: rasisme oppleves forskjellig for kvinner og menn ]