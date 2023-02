Redningsaksjon i Trøndelag – mann kjørte seg fast med snøscooter

Politiet i Trøndelag sier til VG at de fikk melding litt etter klokken 17 om at mannen ikke hadde dukket opp til et avtalt møte.

– Han hadde dratt med scooter over Namsvatnet, og det ble startet en leteaksjon. Vi fikk lokalisert han med helikopter, forteller operasjonsleder ved politiet i Trøndelag, Wenche Johnsen, til avisen.

Hun sier mannen hadde satt seg fast på innsjøen på grunn av overvann.

Politiet skriver videre at det er svært dårlig vær i området med snøstorm. Røde Kors er på vei ut for å prøve å bistå vedkommende.

