Politiet vil forby MC-klubben Satudarah

– Vi mener hovedformålet til Satudarah i Norge er å bedrive kriminalitet, sier leder for Seksjon for spesielle operasjoner i Oslo politidistrikt, Anders Rasch-Olsen, til NRK.

Nå vil politiet ta i bruk en ny lov fra 2021 som åpner for at retten kan forby kriminelle gjenger. Motorsykkelklubben Satudarah er den første gjengen loven blir forsøkt anvendt mot.

– Det vi ønsker nå er å prøve denne loven for første gang. Vi mener det er et riktig virkemiddel for oss for å forebygge ekspansjon, videre deltakelse og rekruttering til enkelte gjenger, sier Rasch-Olsen.

Satudarah har vært på Østlandet lenge, men i løpet av den tiden mener politiet at MC-klubben har vist vilje og evne til å utføre vold og alvorlig kriminalitet.

Blant annet knivstikkingen på Lillestrøm 17. januar og skytingen ved Nationaltheatret i Oslo 15. januar føyer seg i rekken saker politiet etterforsker der gjerningsmennene skal ha vært tilknyttet Satudarah.

Advokat Usama Ahmad vil representere klubben i retten. Han er også forsvarer til 38-åringen politiet mener er lederen av Satudarah MC i Oslo.

– Han er uenig i begjæringen og mener denne sammenslutningen ikke er ulovlig. Han ønsker derfor å føre motbevis i retten mot et eventuelt forbud, sier Ahmad til rikskringkasteren.

