USA har ennå ikke godkjent salg av norske F-16

Brigader Aage Longva, som er prosjektleder i Forsvarsmateriell (FMA), kan ikke si nøyaktig hva som er årsaken til at den såkalte tredjepartsgodkjenninga fra amerikanske myndigheter, ennå ikke er på plass.

– Det er en pågående prosess, og vi registrerer at dette tar tid. Jeg vil ikke si at vi er skeptiske, men som en profesjonell salgsorganisasjon er vi alltid orientert om mulige alternativer, sier han til Teknisk Ukeblad, uten å ville utdype hva han legger i det.

Norge inngikk i november 2021 kontrakt med selskapet Draken International om salg av inntil 12 F-16 som da var i ferd med å fases ut fra Luftforsvaret. Avtalen har en verdi på rundt 900 millioner kroner, og flyene skulle etter planen leveres i fjor sommer.

Longva sier de ikke kjenner bakgrunnen for at godkjenningen ikke foreligger i det amerikanske byråkratiet, men peker på at krigen i Ukraina kan ha hatt betydning for saksbehandlingstida.

