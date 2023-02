Ung mann fløyet til sykehus etter alvorlig voldshendelse i Kristiansand

De to mennene er kjørt til arresten i Kristiansand. Politiet opplyser til Fædrelandsvennen at tilstanden til fornærmede er svært alvorlig og at vedkommende er fløyet til sykehus i Oslo.

– Pårørende er informert, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til avisen i morgentimene lørdag.

Krimteknikere er på stedet og har jobbet i området i hele natt. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva slags skader offeret har, om hendelsesforløpet, om det er en relasjon mellom de tre og hvilken type våpen som kan ha blitt brukt, skriver NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken 0.30 natt til lørdag.

– Vi fikk melding om en alvorlig voldshendelse utendørs. Vi er på stedet og det er kaotisk med mange personer. Vi sperrer nå av området, sa operasjonsleder Myklebust til NTB i 1-tiden.

Politiet sa de ville forsøke å avhøre vitner på stedet.

