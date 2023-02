To menn tiltalt for overgrep mot mindreårige jenter

Ingen av de to mennene erkjenner straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad.

– Han la til grunn at fornærmede var over den seksuelle lavalder, sier forsvareren til en 22 år gammel mann, advokat Odd Rune Torstrup.

Forsvareren til en 23-årig mann, advokat Espen Egeli Breivik, ønsker ikke å kommentere saken utover spørsmålet om straffskyld.

Politiet har opplyst at en sivil patrulje kom i kontakt med jentene i Sandnes sentrum i mars for snart to år siden.

– Politibetjentene reagerte på at to såpass unge jenter var ute så seint på natta. Politiet tok kontakt med jentene, og de fortalte da at de hadde blitt utsatt for overgrep på en adresse i Sandnes, sa politiadvokat Christine Kleppa da saken ble kjent.

