Mann siktet etter syrekoking nekter straffskyld

Mannen i 40-årene forklarte ifølge Varden fredag politiet at han kokte syre, og at dette kokte over. Mannen skal ifølge NRK ha bedt om å få låne måleutstyr for gass fra en lokal bedrift, som igjen varslet nødetatene. Dermed ble både politi, brannvesen og bombegruppe tilkalt.

Han ble avhørt lørdag, men det er ikke kjent hva mer han har sagt om hendelsen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Avhøret er over, og han har gitt sin versjon, sier hans forsvarer Jan Erik Teigum til NRK.

Huset der mannen bor, er sperret av. To beboere i en annen leilighet ble fredag evakuert og får ikke flytte tilbake ennå. Bombegruppa fra Oslo jobbet lørdag fortsatt med å sikre og uskadeliggjøre funn, ifølge jourhavende jurist Kristin Synnøve Drågen i Sørøst politidistrikt.

