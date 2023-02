Regjeringen kjøper 54 Leopard 2-stridsvogner fra Tyskland

Stridsvognen har en kostnadsramme på 19,7 milliarder kroner. Det er lagt inn mulighet for å kjøpe ytterligere 18 stridsvogner senere.

Stortinget godkjente anskaffelse av nye stridsvogner i 2021, og regjeringen har en stund varslet at det nærmet seg en beslutning.

Flere typer stridsvogner er vurdert, men den siste beslutningen skal ha stått mellom koreanske Hyundai Rotem K2 Black Panther og Leopard 2A7, produsert i Tyskland av Krauss-Maffei Wegmann.

Vognene skal innfases i perioden 2026–2031.

Vektlegger samarbeid med Tyskland

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det har vært viktig å styrke europeisk samarbeid, og at det er noe av bakgrunnen til at valget falt på den tyske stridsvognen.

– Med kjøp av tyske stridsvogner sikrer vi at Norge har samme type stridsvogner som våre nordiske naboer og nære allierte. Vi knytter også tettere sikkerhetspolitiske bånd til Tyskland, sier Støre.

– Tysklands rolle som sikkerhetspolitisk aktør i Europa blir stadig viktigere, sier han.

Støre kunngjorde nyheten på Rena leir fredag formiddag sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norge har per i dag 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4 i operativ tjeneste. Regjeringen har varslet at noen av stridsvognene vil bli sendt til Ukraina, men hvor mange er ennå ikke klart. Vognene er 40 år gamle, og Forsvaret har lenge planlagt å bytte dem ut.

Forsvarssjefen rådet mot kjøp

Spørsmålet om stridsvogner har vært gjenstand for tautrekking mellom forsvarssjef Eirik Kristoffersen og politikerne. Kristoffersen bekreftet i november at han har rådet regjeringen til å stanse innkjøpet.

Han mente Norge heller bør satse på nye helikoptre og langtrekkende våpen. Forsvarssjefen har argumentert med at Russland er blitt såpass militært svekket i krigen i Ukraina at de ikke utgjør en trussel for Norge.

Kristoffersen fikk imidlertid motstand fra egne rekker. Blant andre mente Pål Eirik Berglund, sjef for Brigade Nord, at Norge vil mangle en vesentlig komponent i den kampkraften vi trenger uten nye stridsvogner.

Dette sier forsvarssjefen nå, etter at en avtale er inngått:

– Nye stridsvogner vil øke kampkraften til Forsvaret og øke forsvarsevnen. Det er positivt. Det er også et klart signal om fortsatt styrking av Forsvaret. Det vil jeg ta med meg inn i det fagmilitære rådet jeg skal gi denne våren, sier Kristoffersen.

Sjef for Hæren, generalmajor Lars Lervik, kaller stridsvognene en av de viktige byggeklossene i den pågående moderniseringen av Hæren.

– Norge vil med denne anskaffelsen og de planlagte kjøpene av droner, luftvern og langtrekkende ild, om få år ha en hær som er liten, men også en av de mest moderne i Europa, sier han.

– Langsiktig satsing

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har tidligere gjort det klart at prosessen med anskaffelse ville gå videre i tråd med langtidsplanen for Forsvaret. Stridsvogner er Hærens hovedkampsystem både i Norge og hos våre viktigste allierte, understreker han.

– Stridsvogner er også helt sentralt for å oppfylle våre forpliktelser i Nato. Gjennom å oppgradere vårt eget forsvar med moderne utstyr, bidrar vi til å gjøre Nato sterkere, noe som er svært viktig i dagens alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon, sier Gram.

Dette er en langsiktig satsing på det norske forsvaret som vil gjøre seg gjeldende for flere tiår framover, påpeker Gram overfor TV 2. Han varsler at det også vil komme andre forsvarssatsinger.

– Vi arbeider også med en ytterligere satsing på andre kapasiteter for landmakten som for eksempel langtrekkende presisjonsild. Hva som gir best operativ evne skal forsvarssjefen først gjøre vurderinger av i sitt fagmilitære råd som legges fram våren 2023, sier Gram.

Vedum tilføyer at innkjøpet ikke bare styrker Norges forsvarsevne, men også vår forsvarsindustri. Innkjøpet vil gi små og store industribedrifter kontrakter, noe som vil bidra til å skaffe nye arbeidsplasser.

Elvestuen: Så raskt som mulig

– Det er bra at forsvarsministeren valgte tyske stridsvogner og europeisk forsvarsindustrielt samarbeid. Jeg er glad for at kontrakten er inngått og at dette nå kommer i stand, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen i Venstre til NTB fredag.

Han mener det er viktig at leveransen kommer på plass så raskt som mulig:

– Slik at vi får bevart kompetansen og øvingsnivå til personellet når vi nå donerer våre eldre stridsvogner til Ukraina, sier han.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ − Vi må erkjenne at Arbeiderpartiet er i en vanskelig situasjon ]

---

Fakta

De 54 stridsvognene er av typen Leopard 2 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann. Det er lagt inn en mulighet for kjøp av ytterligere 18 vogner.

De første nye stridsvognene ventes levert i 2026. Det planlegges å fase inn vognene i tidsrommet 2026–2031.

Stridsvognene skal erstatte dagens Leopard 2A4-vogner som ble kjøpt i 2001.

Avtalen med Krauss-Maffei Wegmann vil koste Norge 19,7 milliarder kroner, som samtidig er innenfor kostnadsrammen som er satt av Stortinget.

Hæren vurderte stridsvogner fra to kandidater. Basert på en helhetsvurdering har regjeringen kommet til at det tyske alternativet med Leopard 2 er det beste for Norge.

Kilde: Forsvarsdepartementet

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!