Kunnskapsminister Tonje Brenna innlagt på sykehus

Det skriver kunnskapsministeren selv på Facebook.

– Det blei en kontrastfylt uke. Jeg hadde følt meg i litt dårlig form en stund, og under spontanspørretimen i Stortinget onsdag ble jeg svimmel, kvalm, hadde problemer med å puste og veldig hjertebank. Jeg kom meg raskt til akutten på Ahus, heldigvis. Og godt var det, for jeg var i ferd med å bli syreforgiftet, skriver Brenna.

– For den uinnvidde betyr det at kroppen, etter å ha fått for lite insulin over tid, nærmest forgifter seg selv i desperasjon etter insulin. Det er forferdelig ubehagelig. Og det er farlig om det ikke blir behandlet. Det er sånt som kan skje om man har diabetes type 1, som jeg har. Heldigvis skjer det sjeldent, skriver hun videre.

Hun sier hun beklager til alle hun har hatt avtaler med som hun har måttet avlyse.

– Unnskyld til alle jeg ikke fikk møtt, og som jeg hadde avtalt besøk og møter med. Og tusen tusen takk til fantastisk flotte leger, sjukepleiere, helsefagarbeidere, portører og alle andre jeg har truffet. Jeg føler meg mye bedre og kommer til å bli helt frisk. Takket være dere, skriver Brenna.

