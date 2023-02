Kripos: Antatt Wagner-avhopper har overlevert digitalt materiale

– Medvedev hadde med seg noe digitalt materiale som er overlevert til politiet. Dette blir gjennomgått, men vi ønsker ikke å si noe ytterligere om dette arbeidet, opplyser Kripos.

De har gjennomført flere avhør med Medvedev

– Vi ønsker å fortsette med avhør av russeren. Han har fortsatt status som vitne, og har med det ingen plikt til å forklare seg for politiet. Medvedev har gitt uttrykk for at han vil forklare seg videre.

Kripos ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart i avhørene, eller hvordan disse har foregått.

– Flere enheter i politiet får spørsmål fra mediene om sikkerheten til Andrej Medvedev. På vegne av politiet kan vi si at det aktuelle politidistriktet har iverksatt tiltak for å ivareta sikkerheten, både synlige og ikke-synlige tiltak.

De vil ikke si noe om hvilke tiltak det er snakk om.

Medvedev har forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar. Han satt en tid internert på utlendingsinternatet på Trandum, men ble løslatt 25. januar.

Han har bedt om ikke å bli utlevert til Russland og sier at det vil bety døden for ham.

[ NRK: Dømt for drapet på sin far ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Professor: – Giske er en retoriker av rang ]