Kjøretøy har kjørt inn i gangbru ved Sollihøgda – E16 stengt på ubestemt tid

– Klokka 12.03 fikk vi inn en melding om at et større kjøretøy har kjørt bort og inn i gangbrua som går over hele E16 på vei til Ringeriksveien, før Sollihøgda. Gangbrua har dermed kollapset og ligger over veibanen, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen, verken på personer eller kjøretøy, opplyser han.

– Men for alle praktiske formål så er veien totalt sperret, sier Gulbrandsen.

– E16 er mellom Skui og Sollihøgda er sperret i begge retninger. Det er ikke mulig å kjøre denne strekningen. Det gjelder på ubestemt tid, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

