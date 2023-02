E16 ved Sollihøgda åpnet igjen fredag kveld etter brukollaps

Rett før klokken 18 ble det 16 meter lange broelementet løftet av kranbilen og vekk fra E16, skriver Budstikka. Men først ved 21.30-tiden fredag kveld ble veien åpnet for trafikk igjen. Da hadde det gått over ni timer siden ulykken.

Ingen personer ble skadd i ulykken.

– Sjåføren er sendt til legevakt med ambulanse for en helsesjekk, men han har sagt seg uskadd, og dette er også vår oppfatning, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Budstikka like etter ulykken.

I tillegg til delen som måtte fjernes, har Statens vegvesen sørget for at sikkerhetsgjerdene langs veien er sikret. Det samme gjelder de to delene av broen som fortsatt står igjen. I tillegg måtte veien måkes og saltes før den kunne åpnes igjen.