Afghansk kvinneaktivist har ventet på asyl-svar i et år

På møtene i Oslo protesterte hun mot Taliban og krevde frihet for fengslede aktivister i hjemlandet. Etter dette fryktet hun for sin egen sikkerhet og søkte asyl her i landet. Vel et år senere venter hun fortsatt på svar fra norske myndigheter, skriver NRK.

Advokat Kristine Aarre Hånes har gjentatte ganger purret på Utledningsdirektoratet (UDI).

– Konsekvensen av at hun ennå ikke har fått asyl, er at en viktig stemme for kvinners rettigheter i Afghanistan delvis har blitt kneblet, sier Hånes. Hun mener saken kunne vært raskt avgjort, og at det var norske myndigheter som satte kvinnen i fare ved å invitere henne.

Khamosh er tidligere kåret til en av de viktigste personene i verden av både Time Magazine og BBC.

UDI sier til kanalen de ikke kan kommentere saken fordi den ikke er ferdigbehandlet.

Onsdag ble det kjent at UDI ikke har bestemt seg for om afghanske kvinner skal få asyl i Norge bare på grunn av kjønn, slik de får i Danmark og Sverige.

