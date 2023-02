854 elever klaget på skolemiljø – ni av ti fikk medhold

– Vi kan ikke akseptere at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke følger godt nok opp når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Antall skolemiljøsaker til statsforvalteren økte fra 588 høsten 2021 til 854 i fjor høst, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Noen saker blir avvist. I nesten alle sakene som er behandlet (95 prosent), har statsforvalteren konkludert med at skolen har brutt aktivitetsplikten. Den innebærer at norsk skole plikter å sikre et trygt og godt skolemiljø. Det inkluderer å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Ifølge Elevundersøkelsen trives åtte av ti elever på skolen. Men andelen elever som opplever mobbing, øker på alle trinn i undersøkelsen.

