Rema 1000 og Coop Extra senker prisene

– Til tross for betydelig økte råvare- og innkjøpskostnader velger vi nå å senke prisene tilbake til nivået før 1. februar, sier administrerende direktør Tom Kristiansen i REMA 1000 Norge i en pressemelding.

1. februar satte Rema 1000 prisene i butikk opp med i gjennomsnitt 4,8 prosent.

Til VG sier Coop Norges kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis at det samme nå gjøres i Coop Extra-butikker over hele landet. Dette vil gjelde for 4.000 varer, ifølge avisen.

– Vi har justert prisene ned igjen til det de lå på før 1. februar, slik at vi er konkurransedyktige, sier Friis.

