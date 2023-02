Kulturarbeidere i fakkeltog for ytringsfrihet i Iran

– Norsk-iranere har mobilisert for menneskerettigheter og demokrati i Iran siden opprøret startet, skriver arrangørene i en pressemelding.

De påpeker at protestene i Iran fortsatt pågår, fire måneder etter at Jina Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt, og at myndighetene fortsatt svarer med arrestasjoner og omfattende voldsbruk.

– Blant de fengslede er minst 21 forfattere, 57 journalister og mer enn 100 kunstnere, musikere, teater- og filmfolk, skriver arrangørene og viser til tall fra ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN.

Ifølge organisasjonen er mer enn 500 sivile drept av de iranske sikkerhetsstyrker. Nærmere 20.000 demonstranter, aktivister, forfattere, kunstnere, journalister og studenter skal være forfulgt, arrestert, torturert eller henrettet etter oppdiktede anklager, tvungne tilståelser og tvilsomme rettssaker.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen