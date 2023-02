Andrey Yakunin frifunnet i lagmannsretten

– Jeg er svært glad for at rettssikkerheten og fornuften seiret også i lagmannsretten. Fra første dag har jeg hevdet at det ikke er straffbart for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard. Jeg håper at lagmannsrettens forkastelse av påtalemyndighetens anke vil sette et endelig punktum for denne historien, sier Yakunin i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Yakunin satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet for å ha fløyet drone på Svalbard i fjor sommer. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge. Påtalemyndigheten mente Yakunin derfor måtte straffes.

– Forhåpentligvis tar påtalemyndigheten nå til fornuften og aksepterer dommen, sier forsvarer Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

I sin dom finner lagmannsretten at sanksjonsforskriften ikke innebærer et forbud mot bruk av hobbydroner til fritidsformål, og at regjeringen i dette tilfellet har gått ut over de fullmakter de har fått fra Stortinget.

– I en rekke saker, ikke bare Andrey Yakunins sak, er uskyldige turister satt i fengsel fordi regjeringen ikke har forstått mandatet sitt fra Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke påtalemyndigheten selv har innsett dette for lenge siden, sier advokat John Christian Elden.

Yakunin opplyser at han vil avvente om saken ankes til Høyesterett før han bestemmer seg for hvordan han vil forfølge saken videre.

[ Hvorfor rystes Stockholm av vold nå? Dette sier svensk voldsforsker ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Nå vil regjeringen øke oljepengebruken ]