SV krever umiddelbar oppfølging av Energikommisjonen

– Energikommisjonen har gjort et viktig arbeid for å vise hvordan vi kan kutte utslippene av klimagasser, gjennom å satse på energisparing og fornybar energi, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Energikommisjonen, som onsdag la fram sin rapport med vurderinger rundt kraftbehov og tiltak framover, mener vi trenger å dekke inn et økt behov på 60 terawattimer kraft innen 2030. Av dette mener flertallet i kommisjonen at 20 terawattimer kan dekkes inn gjennom energieffektivisering, mens 40 terawattimer må tas gjennom økt utbygging av kraftproduksjon.

Han er dessuten glad for at energikommisjonen peker på at Norge angivelig må ta større kontroll over eksporten.

