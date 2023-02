Rapport: Det er byggfeil i ni av ti boliger

Feilene har kostet 5,7 milliarder kroner hvert år, og kostnadene for å fikse dem er på 520 millioner kroner for hvert årskull av boliger, melder Teknisk Ukeblad.

– Det er grunn til å tro at dette anslaget underslår omfanget fordi det trolig er en uoppdaget mengde byggfeil som ikke har gitt skader enda, står det i rapporten.

Rapporten er skrevet av Menon Economics, Multiconsult og Mycoteam for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Rapportforfatterne slår fast at byggfeil er et samfunnsproblem. De konkluderer med at tre av fire nye boliger som er ført opp etter kravene i byggteknisk forskrift (TEK10/17), blir levert med feil. Regner man med de som er prosjektert tidligere og ikke faller inn under kravene i forskrift, er det feil i ni av ti boligenheter.

Hver feil koster i snitt 8.500 kroner å utbedre, og en gjennomsnittlig boligenhet blir levert med feil som koster 19.500 kroner. Dette gjelder kun nybygg – rehabilitering og vedlikeholdsarbeid er ikke tatt med, skriver TU.

I en tabell over årsaker og konsekvenser er det feil i hele verdikjeden fra konsept via detaljprosjektering, utførelse og feil i materialer eller produkter til skjønnhetsfeil og ikke oppfylte avtalte ytelser. Konsekvensene av feilene kan i verste fall føre til større branner og konsekvenser for liv og helse, ifølge rapporten.

