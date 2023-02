Medier: Prishopp på en rekke dagligvarer – Kiwi holder igjen

Av Anders R. Christensen og Andreas Løf

E24/VG melder at deres handlekurv har økt med 9,41 prosent hos Rema 1000, mens den har økt med 11 prosent hos Coop Extra.

NRK melder blant annet at det billigste toalettpapiret hos Extra er blitt 40 prosent dyrere og koster 24,90, mens det billigste toalettpapiret hos Rema har økt med 15 prosent til 19,50.

Også prisene på kaffe, vaskemidler, sjokolade og meieriprodukter har gått opp, melder både rikskringkasteren og E24. Zalo har blant annet gått fra å koste 27,90 hos Coop Extra 31. januar, mens det kostet 39,90 1. februar. Økningen er på 43 prosent.

Prisene er likevel et øyeblikksbilde. Dagligvarekjedene justerer prisene sine kontinuerlig. I noen tilfeller kan prisen på en vare justeres flere ganger om dagen.

Kiwi: – Har aldri sagt vi skulle sette opp prisene

VG og E24s stikkprøve viste at Rema 1000 var billigst 31. januar, mens Kiwi var billigst 1. februar. Både de og NRK melder at Kiwi foreløpig ser ut til å holde prisene uendret.

Også en stikkprøve Bergensavisen har gjort viser at Rema og Coop Extra har satt opp prisene på en gruppe utvalgte dagligvarer sammenlignet med tirsdag i forrige uke, mens varene hos Kiwi onsdag koster mindre enn i forrige uke.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi sier til NRK at de aldri har sagt at de skulle sette opp prisene 1. februar.

– I dag har vi fått prisøkninger fra våre leverandører. De siste ukene har vi sett mange medieoppslag om at prisene skulle øke i butikk i dag, men vi i Kiwi har aldri sagt at vi skulle sette opp prisene våre 1. februar, sier hun.

Rikskringkasteren har ikke lyktes med å få kommentar fra Rema eller Coop Extra.

[ Prisveksten: Denne maten bør du styre unna ]

Kaller Kiwi-prising et PR-stunt

Kiwi har gått bredt ut med at de har valgt å «låse prisene» på en rekke varer den siste tiden.

Professor Tore Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole tror dette er like mye et PR-stunt av Kiwi som taktisk prising.

– Dette er ulogisk i forhold til hele oppladingen til 1. februar, hvor bransjen har flagget tydelig at det ville komme en kostandsovervelting i prisene. Så kommer vi til 1. februar, så har ikke Kiwi gjort noen ting. Det virker som et spill for gallieret mot konkurrentene. Dette er klassisk fangens dilemma. Det er lurt å late som overfor de andre at man vil øke prisen, så går man motsatt vei, sier han til NRK.

[ − Budsjettet øker, men tilliten er lavere ]

[ Lilly (74) ruster seg for prisvekst: – Tar ikke en liten sjokolade engang ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!