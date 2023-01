Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser

Både tillitsvalgte og bedriftsledere rundt om i Norge frykter de høye strømprisene. Snart blir det politisk streik mot de høye prisene.

Saken ble debattert på Trondheimskonferansen i helga.

Fra talerstolen kunne Bjørn Sigurd Svingen, leder i Fellesforbundets avdeling 23, fortelle at foreningen har vedtatt å gå til politisk streik mot de høye strømprisene.

– Det blir en politisk streik, mot dagens regjering og egentlig også mot den politiske ledelsen i fagbevegelsen, sier Svingen til FriFagbevegelse.

Streiken skal gjennomføres 14. mars fra klokken 10.00 til 12.00.

– Vi blir ikke lyttet til

Målet er at den politiske streiken skal spre seg.

– Det vi forsøker, er å sette i gang er en streike-stafett. Vi håper andre kan ta opp hansken. Stafettpinnen skal videre, sier Svingen.

– Årsaken er manglende gjennomslag for vårt syn. Vi blir ikke lyttet til.

Raufoss er et tettsted i Vestre Toten kommune, og har flere store bedrifter som nå sliter med strømregningene.

Svingen mener konkurransefortrinnet forsvinner med de høye strømprisene. Konsekvensene blir investeringsstopp, permitteringer og i verste fall industridød i Innlandet.

Snakk om å overleve

Svingen er sentral i Industriaksjonen, som avholder årsmøte 9. mars og planlegger landsomfattende demonstrasjoner 16. mars.

Industriaksjonen har vært mannsterke til stede på Trondheimskonferansen, med åtte menn og to kvinner.

Svingen mener manglende strømstøtte er et eksistensielt spørsmål – det er snakk om å overleve.

– Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt, sier han.

Dette er kravene

Den politiske aksjonen kommer til å vare i to timer.

– Da tar vi beina fatt og går ut av porten for første gang siden 2015, da vi hadde den forrige politiske streiken mot endringen i arbeidsmiljøloven.

Målet er å få en politisk kontroll over kraftprisene, i stedet for at markedet skal bestemme.

Forvaltning av kraftmagasinene for forsyningssikkerhet, og en regulering av flyten i utenlandskablene, er sentrale krav.

