Lan Marie Berg nominerer Greta Thunberg til Nobels fredspris

MDG-profilen har nominert svenske Greta Thunberg og Vanessa Nakate fra Uganda. Hun sier de to taler på vegne av en hel generasjon.

– Begge to begynte å demonstrere alene utenfor parlamentene i Sverige og Uganda, men har inspirert millioner til å bli med, sier Berg.

Nakate har vært særlig opptatt av å vise hvordan å stoppe klimakrisen er viktig for å utrydde sult og fattigdom, og oppnå likestilling for kvinner over hele verden, forklarer hun.

