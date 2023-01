BBC henrykt over Bergensbanen

Togtrafikken i Norge har sett bedre dager. Vy iverksetter i disse dager sin plan B i påvente av at Bane NOR skal få gjenåpnet Follobanen. Banen ble som kjent åpen i midten av desember og stengt igjen bare dager senere. Ellers har også flere timer med strømbrudd, signalfeil og snøkaos i togtrafikken skapt overskrifter denne vinteren.

Men i november reiste BBCs reiselivsjournalist Anthony Ham med Bergensbanen, og han lot seg begeistre.

– Det var tilsynelatende ikke et sted som et norsk tog ikke kunne kjøre, skriver Ham.

Toget tok ham fra stilfulle Oslo til pittoreske Bergen, skriver han i en nylig publisert anmeldelse for BBC i serien om togreiser. Det er ikke første gang Bergensbanen har fått internasjonal oppmerksomhet. NRK filmet hele strekningen minutt for minutt i 2009, i sitt første sakte-TV konsept med samme tittel – «Minutt for minutt».

I 2019 skrev fagbladet Journalisten at programmet om Bergensbanen til sammen ble sett av 1,2 millioner nordmenn, og «Slow TV» fra Norge ble tatt varmt imot i mange andre land.

Bergensbanen på vei inn til Finse. (Tore Bjørback Amblie / Vy)

Ingenting tilsa hvor dramatisk reisen skulle bli, skriver han om den omtrent sju-timer lange togturen. Han merker seg Oslofjorden, Vikingskipshuset på Bygdøy, små elegante trehus og at tempo øker forbi den «voksende pendlerbyen» Drammen. Langsomt blir fjellinjen høyere, og han ser små landsbyer i sikte.

– Så, uten forvarsel, kom vi ut av en tunnel og inn i høysnø over Hardangervidda, skriver han i BBC.

Utsyn til Flåm fra Bergensbanen. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Reisen ga ham både et glimt av skigåere, isbelagte innsjøer, hytter og til og med reinsdyr.

– Det var en bemerkelsesverdig reise, og så begeistret som jeg var da jeg ankom, følte jeg at jeg hadde sett Norge for aller første gang, avslutter reiselivsjournalisten som skriver at han har reist rundt i Norge i mer enn et tiår.

historiskebilder Bergensbanen på Finse stasjon i april 1976. (NTB /NTB)

