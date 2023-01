Antatt Wagner-avhopper ber om unnskyldning til ukrainere

Andrej Medvedev sier til NRK at en utlevering tilbake til Russland vil bety døden for ham. Samtidig sier han at han forstår at ukrainere i Norge reagerer på at han søker asyl her.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå. For dem er jeg en djevel. Jeg ber dere bare om å legge vekt på at jeg erkjente det, riktignok sent, men jeg erkjente det. Jeg har stått opp mot det. Jeg ber dere om ikke å fordømme meg, og uansett ber jeg om unnskyldning, sier han.

Mannen har forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen. Han flyktet til Norge 13. januar.

– Jeg hoppet over to gjerder, jeg gikk gjennom en liten skog, gikk ut til kanten av en elv. Jeg gikk på isen og ble jaget av russiske grensesoldater. De slapp løs en hund, men den satte seg fast i piggtråd. Jeg hørte to skudd, snudde meg raskt og kom meg over isen og kom meg over på norsk side, på den norske bredden, sier Medvedev.

Medvedev ber om ikke å bli utlevert til Russland og sier at det vil bety døden for ham.

Russeren er også blitt intervjuet av CNN. Der forteller han om hvordan han så likvideringer av kolleger som ikke ville kjempe. Han sier han fikk hjelp av menneskerettsorganisasjoner til å krysse grensa til Norge.

– Jeg planla det lenge, for selv om jeg var klar for å kjempe, vil jeg også leve. Jeg var redd for å bli tatt til fange. Jeg skjønte at de ikke kom til å la meg leve. Hadde det ikke vært for mine kamerater, hadde jeg nok allerede vært død, sier han.

