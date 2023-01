Stiftelsen Amathea avvikler kontorer og kutter årsverk

Ifølge stiftelsen skjer dette som en konsekvens av kuttet i bevilgningene over statsbudsjettet på 6 millioner kroner i inneværende år.

Kuttet utgjør 25 prosent av Amatheas budsjett. Styret tok beslutningen i et ekstraordinært styremøte 25. januar for å sikre forsvarlig og bærekraftig drift fremover, skriver stiftelsen i en pressemelding.

– Vi har snudd alle steiner og skulle ønske det var mulig å presentere en annen løsning for de ansatte, og for kvinner og par i en sårbar og krevende livssituasjon, sa styreleder Grete Herlofson under et fellesmøte for de ansatte sist fredag.

Amathea vil fortsette å tilby helsetjeneste gjennom samtaler på telefon, video og chat.

Den landsdekkende helsetjenesten tilbyr oppfølging før og etter abort. Tjenesten er offentlig finansiert gjennom tilskuddsordningen «Stiftelsen Amathea» over statsbudsjettet med Helsedirektoratet som forvalter.

MDG frykter klassedelt tilbud

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) sier at Amathea har fylt et gapende hull i det offentlige tilbudet til dem som tar abort eller mister barn i magen.

– Kvinner får for eksempel ikke et offentlig tilbud om psykisk hjelp etter aborter. Jeg har selv opplevd konsekvensene av manglende oppfølging etter fødsel. Jeg kan bare tenke meg hvordan det føles etter en abort. Dette er rett og slett provoserende at helseministeren ikke har reversert kuttet til Amathea, sier hun i en kommentar til NTB.

Berg er bekymret for at vi får et mer klassedelt helsetilbud.

– Et skille mellom dem som har råd til å betale for oppfølging hos for private helseklinikker, og større skiller mellom dem som bor i byene, hvor det er lettere tilgang på tilbud, og de som bor i distriktene.

– Pinlig

KrF-leder Olaug Bollestad er fortvilet over det hun kaller nok et kutt til kvinnehelse.

– Både kvinner som vurderer å ta abort og trenger noen å snakke med, eller som har gjennomgått en abort, enten det er frivillig eller ufrivillig, blir henvist til Amathea. Nå kommer langt færre kvinner som står midt i en livskrise til å få hjelp, sier hun.

Oppfølging på telefon og videosamtale vil ikke bli det samme, slår hun fast.

– Det disse kvinnene trenger, er noen som tar dem på alvor, hjelper dem gjennom en vanskelig tid, og legger armen rundt dem. Man kan faktisk ikke legge armen rundt dem på Teams, sier Bollestad.

Også helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp reagerer.

– Dette begynner å bli pinlig. Helseministeren har snakket på inn- og utpust om at kvinnehelse er et prioritert område for denne regjeringen. Likevel ser vi at det legges ned tilbud etter tilbud som er viktig for å sikre god ivaretakelse av nettopp kvinnehelse.

Kan påvirke lokalt samarbeid

Daglig leder Andrea Skaarer Kreutz sier at dette også kan påvirke de lokale samarbeidene stiftelsen har med helsetjenestene der kontorer nå avvikles.

Undervisning og helsetilbud innen kvinnehelse, seksuell helse og prevensjon til jenter og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, samarbeid med asylmottak, flyktningtjenester, voksenopplæringer og Sanitetskvinnene vil bli rammet av kuttet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen