Follobanen: Vy iverksetter plan B – gjenåpning fortsatt i det blå

Av Steinar Schjetne

– Det er for at passasjerene fra indre Østfold skal slippe å bytte tog på Ski, slik at de får blitt med det samme toget hele veien inn til Oslo S, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Ingen kan eller vil svare når Follobanen kan gjenåpnes etter at togtrafikken ble stanset før jul. Det nye tilbudet til passasjerene som skal inn til Oslo S trer i kraft onsdag 1. februar. Da kommer ett tog i timen til å kjøre hele veien.

– Jeg regner med at dette er et tilbud som bli godt tatt imot. Det har de reisende sagt at de ønsker seg og nå innfrir vi det ønsket, sier Lundeby.

Østfoldbanens østre og vestre linje møtes på Ski. Passasjerer på østre linje og som skal videre til hovedstaden, må i dag bytte tog her. Fra onsdag trenger de ikke reise seg fra setet før de har ankommet sentralbanestasjonen.

Det blir fortsatt buss for tog fra Vevelstad, samt på rushtidsavgangene fra Mysen, Askim og Spydeberg.

– Vi har måttet endre hele rutetabellen, så reisende bør sjekke sine avganger. Alt ligger i appen, sier Lundeby.

Uklart om gjenåpning

Bane Nor ønsket ikke å informere noe om arbeidet med å klargjøre det elektriske anlegget for strømsetting da NTB sjekket søndag ettermiddag. På onsdag opplyste selskapet at det skulle ta anslagsvis fem dager å erstatte høyspentkablene med underdimensjonerte skjøter mellom koblingsstasjonen på Ski og Blixtunnelen.

Strømsetting og påfølgende testkjøring kan være nær forestående.

Den forrige planen var å testkjøre fra 26. januar til 3. februar og deretter vurdere hvorvidt togene kan settes i trafikk igjen fra og med 12. februar. De fristene røk bare to dager senere. Siden da har Bane Nor konsekvent avslått å si noe om når de forskjellige milepælene kan nås

– Vi kommer med oppdatert informasjon om vår fremdriftsplan på pressebrifingen i morgen klokka 16.00, skriver pressesjef Anne Kirkhusmo i en epost til NTB.

I tillegg var det uklart om kablene på ytterligere en 600 meter langs strekning inne i Blixtunnelen holder tilstrekkelig høy kvalitet. Bane Nor anslår at det vil ta nye to uker å erstatte disse kablene, hvis målingene viser at de ikke holder mål.

[ Vil ha halv pris på Follobanen ]

Statsråden bekymret

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sa før helga til NTB at han er bekymret både for Bane Nor-ledelsens kommunikasjon utad, prosjektstyringen og selskapets håndtering av risikovurdering. Dette har han delt med styret, og ballen ligger nå hos dem. Nygård ville ikke nå svare ja eller nei på om han har tillit til Bane Nor-ledelsen.

– Tillit har man, hvis ikke er man ikke i rollen. Sånn er det selvfølgelig alltid. Men vi er i en posisjon der vi er i dialog med styret. Det betyr at vi har forventninger til styret, og det er de klar over, sa Nygård til NTB dagen etter at gjenåpning av Follobanen igjen ble utsatt.

– Jeg har fortsatt det perspektivet at jeg har tillit til at Bane Nor jobber fullt og helt med å få på plass en gjenåpning. Men vi har løftet det opp et nivå til å ta det i styret, det betyr at det er en utålmodighet fra oss, sier statsråden.

Når utbedringene på det elektriske anlegget er godkjent, kan Bane Nor skru på strømmen. Fra det tidspunktet må det gå minst 24 timer før anlegget kan settes under den belastningen testkjøring innebærer. I det opprinnelige opplegget skulle det testkjøres i minst halvannen uke før en beslutning om det er forsvarlig å åpne for ordinær drift. Fra den beslutningen tas til trafikken er i gang, tar det ytterligere ni dager, ifølge planen Bane Nor og Vy la for dagen sist mandag.

[ Jeg har en beskjed som alle må få med seg ]

[ Hvorfor bruker kvinner så mye penger på utseendet sitt? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!