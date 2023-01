Esa lukker sak om hasteinnkjøp i Forsvaret

Selv om Forsvaret har innrømmet at noen innkjøp brøt anskaffelsesloven, er saken nå lukket.

– Grunnen er at dette er et engangstilfelle. Vi har gode nok samtaler med norske myndigheter om denne saken. Det er ikke systematiske brudd, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa, som er EFTAs overvåkingsorgan, til Forsvarets forum.

Innkjøpene fant sted i 2019. Forsvaret manglet utstyr, noe som igjen gjorde det nødvendig å stanse utplassering av norske styrker til internasjonale bidrag og redusere daglig aktivitet i Norge, som vakthold ved grensen, forklarte Forsvarsdepartementet i et brev til Esa i februar 2021.

Forsvaret opplyste at det var brukt en unntaksbestemmelse i EØS-avtalen som tillater anskaffelser uten at det kunngjøres og konkurranseutsettes dersom det er «uunnværlig for forsvarsformål».

Forsvarsdepartementet er fornøyd med at Esa lukker saken, og understreker at de gjør tiltak for å hindre den type bruk av anskaffelsesregelverket i fremtiden.

Forsvaret har uttalt at dets ambisjon er å unngå at situasjonen fra 2019 gjenoppstår.

