Bane Nor friskmelder kabler i Blixtunnelen – åpningsdato er fortsatt i det blå

– Målinger av kabel er gjennomført, det viser at den er frisk og trenger ikke å byttes, sa utbyggingsdirektør Stine Undrum på en pressebrifing om Follobanen mandag.

I helgen har de jobbet med å bytte til sammen 2,4 kilometer med kabel som går fra Ski stasjon til inngangen til Blixtunnelen. De har også testet kabler som går 600 meter videre innover i tunnelen.

Bane Nor fryktet at kablene innover i tunnelen måtte byttes. Det hadde i så fall tatt rundt to uker, opplyste Bane Nor forrige uke. Det må de altså ikke.

Vil ikke kunngjøre dato for åpning

Inntil forrige uke hadde Bane Nor som mål å åpne banen 12. februar. Forrige onsdag ble åpningen av banen imidlertid utsatt på ubestemt tid. Undrum sier at de er på god vei mot å få Follobanen i drift igjen, men vil fortsatt ikke si når det kan skje.

– Vi føler at vi har god kontroll på alle aktivitetene vi har igangsatt. Nå bytter vi ut og gjennomfører flere tester av veldig mange flere skjøter og kabler enn det vi tidligere hadde forutsatt, sa hun.

Hun sa videre at anlegget nå blir mye mer robust enn tidligere. Testprogrammet ble startet 10. januar, men Undrum vil ikke si noe om når passasjerene igjen kan reise med Follobanen.

– Vi ønsker ikke oppgi noen datoer nå, sa Undrum.

Jobber etter tentative datoer

Hun sa imidlertid at de jobber etter tentative datoer, men ønsker ikke å gå ut med disse offentlig.

En rekke feil – som underdimensjonerte kabelskjøter, en ødelagt isolator og feil på jordingsanlegget i tunnelen – har ført til at togtrafikken ble fullstendig parkert kort tid etter at Follobanen ble åpnet i midten av desember.

Siden da har den ene fristen etter den andre røket, og gjenåpningen er blitt utsatt flere ganger.

