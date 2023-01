Mannen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 304 for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

De tre fornærmede jentene i saken ble ifølge tiltalen befølt utenpå genseren og strøket på lårene mens assistenten hadde dem på fanget og «beveget sitt underliv fram og tilbake.»

De angivelige overgrepene skjedde i spisepausene, går det fram av tiltalen fra politimesteren i Oslo.

Oslo tingrett har satt av tre dager til saken som starter onsdag 1. februar.

